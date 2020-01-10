الفلال حكما لمباراة إف سي مصر والمقاولون

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور ، عن أسماء طاقم حكام مباراة اف سي مصر مع المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا السبت ضمن مسابقة العرب المقرر إقامتها غدا السبت ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاءت أسماء الحكام لمباراة اف سي مصر والمقاولون في الدوري الممتاز على النحو التالي : مصر والمقاولون في الدوري الممتاز على النحو التالي : هشام الفلال حكم ساحة ويعاونه كل من مصطفى عطية مساعد أول وخالد رمضان مساعد ثاني ، وأبوبكر عبد الحي حكما رابعا.



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