تونس تهزم الجزائر في تصفيات إفريقيا للكرة الطائرة وتتأهل للأولمبياد بالعلامة الكاملة

حقق منتخب تونس الأول للكرة الطائرة فوزا مهما على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت المنتخبين على صالة ستاد القاهرة الدولي رقم 2 باخر مواجهات المنتخبين بالتصفيات الافريقية المؤهلة الى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بهذا الفوز يتأهل منتخب تونس رسميا الى دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاثة على كل من الكاميرون ومصر والجزائر .

ويلعب منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة مباراة تحصيل حاصل

أمام منتخب الكاميرون في الساعة الثامنة مساء غد السبت في اخر مباراة للمنتخبين في التصفيات .

وكان منتخب مصر قد فاز في المباراة الأولي قبل ان يفقد حظوظه في التأهل بالهزيمة امام تونس في المباراة الثانية ، في حين خسر منتخب الكاميرون في المبارتين الأولي امام تونس والثانية أمام الجزائر.