"رأس "بن شرقي تضع الزمالك في المقدمة أمام زيسكو الزامبي بالشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف بستاد السلام بالقاهرة في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

احرز الهدف أشرف بن شرقي من ضربة راسية رائعة في شوط لصالح الزمالك سيطرة دون فاعلية حقيقية على المرمى بإستثناء راسية يوسف اوباما مرت الكرة بجوار القائم.

يذكر ان مازيمبي الكونغولي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط والزمالك 4 نقاط وزيسكو نقطتين واول أغسطس الانجولي نقطتين ايضا.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح في تشكيل خطورة مبكرا وسط تراجع مبكر لدفاعات الفريق المنافس.

هدف مبكر

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في الدقيقة الرابعة ومن جملة ملعوبة من فرجاني ساسي الى محمد اوناجم على حدود منطقة الجزاء يمينا يلعب عرضية على رأس اشرف بن شرقي يضع بقوة على يمين الحارس الز امبي داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

استمرت السيطرة البيضاء وعابها الإطمئنان والثقة الزائدة مما

أضاع مكاسب السيطرة والفاعلية على المرمى حيث يهدر الثنائي محمود علاء ويوسف اوباما هدف في دقيقة واحدة من عرضية تصل لرأس علاء لم يحسن تقديرها وبدورها وصلت الكرة ثانية لاوباما يطيح بالكرة بجوار القائم وسط ذهول الجميع.

حاول زيسكو استغلال الهدنة البيضاء ومفاجئة المنافس وظل فارق الخبرة والامكانيات رغم محاولات من جانب الخطير جيسي ويري وكوادري كولا وكالينجو ولكنها تكسرت سريعا على حدود المنطقة.

انحصرت الكرة في منتصف الملعب في تالدقائق الـاخيرة حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

شاهد هدف الزمالك في زيسكو