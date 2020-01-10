شاهد.. النصر يتعادل مع الاتحاد في الدوري السعودي

حسم التعادل اإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة النصر مع اتحاد جدة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والتي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر. والتي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر. سجل بيتروس ماثيوس هدف التقدم لفريق النصر السعودي في الدقيقة 47، وتعادل روماريو ريكاردو دا سيلفا لاتحاد جدة في الدقيقة 50 من عمر المباراة. شاهد أهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

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