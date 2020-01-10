الشرقية يكتسح الشرطة برباعية نظيفة في دوري الهوكي

اكتسح فريق الشرقية للهوكي نظيره الشرطة باربعة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم بملعب الشرطة ضمن منافسات الدوري العام للهوكي .

سجل اهداف اللقاء أحمد محمد علي هدف،محمد سمير،

وهدفين أحمد جمال وبذلك يرتفع رصيد الشرقية إلي النقطة ١٩يتصدر بيها جدول الترتيب ومن المقرر أن يواجه الفريق الجولة المقبله فريق الطائرات.

يذكر ان الشرقية يقودها جهاز فني مكون من محي زغلول مدير فني واسامه حسنين مدرب عام والسيد جاب الله مدرب وأحمد الشافعي مدير الفريق والدكتور محمد رمزي مخطط أحمال و هشام عبد الباسط مدرب حراس مرمى و محمد خليل محلل أداء والدكتور محمد جمال طبيب الفريق.