هوكي بورفؤاد يتعادل مع الطائرات في الدوري الممتاز

تعادل فريق الهوكي الأول بنادي بورفؤاد أمام نظيره الطائرات بهدف لكل فريق في لقاء الجولة السابعة للدوري الممتاز لهوكي الملاعب الذي اقيم على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد . تقدم بورفؤاد في البداية عن طريق محمد محي الدين هداف الفريق في الشوط الثالث من تصويبة رائعة من على حدود الدائرة قبل ان يخطف الطائرات هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء من خطأ دفاعي قاتل لينتهي اللقاء بحصول كل فريق على نقطه ليرتفع رصيد بورفؤاد إلى النقطة 9 محتفظا بالمركز السادس وكما ارتفع رصيد الطائرات إلى النقطة 13 محتفظا بالمركز الثالث بجدول الترتيب . رصيد بورفؤاد إلى النقطة 9 محتفظا بالمركز السادس وكما ارتفع رصيد الطائرات إلى النقطة 13 محتفظا بالمركز الثالث بجدول الترتيب . مثل بورفؤاد في احداث هذا اللقاء : عنتر ابراهيم ( حارس ) يونس السيد . الشافعي محمد . أسامة خليل . عمرو سعيد . عمرو عبد الفتاح . أشرف حمدي . عمرو هشام . عمرو عصام . محمد فتحي . محمد محيي الدين والبدلاء عبد المنعم محمد . كريم هشام .محمد مصطفى . مروان كامل. عبد الحميد طارق . احمد محمد . عمرو خليل. محمد محيي الدين والبدلاء عبد المنعم محمد . كريم هشام .محمد مصطفى . مروان كامل. عبد الحميد طارق . احمد محمد . عمرو خليل. وادار اللقاء تحكيميا : كابتن محمد حجازي . كابتن طارق عز . وقاضي المباراة كابتن محمد عبد الفتاح يذكر ان الجهاز الفني والإداري يتكون من الكابتن محمود الشرقاوي مديرا للفريق والكابتن مصطفى خليل مديرا فنيا والكابتن العربى عشري مدرب عاما كابتن محمد قاسم مدرب احمال ، دكتور محمود الأسيوطي طبيب الفريق، وقد حضر اللقاء المهندس احمد البربري رئيس نادي بورفؤاد رفقة المهندس أحمد رضوان عضو المجلس والمشرف على نشاط الهوكي.

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