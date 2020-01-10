شاهد .. هدف الزمالك الأول في شباك زيسكو

أحرز فريق الزمالك الهدف الأول في شباك نظيره زيسكو الزامبي في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام ، ضمن منافسات دور

المجموعات بدوري ابطال إفريقيا .

سجل الهدف اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة من عمر

شاهد هدف الزمالك الأول في زيسكو

اللقاء من رأسية رائعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أونجم الذي تسلم الكرة من فرجاني ساسي ، لتصبح النتيجة تقدم الزمالم بهدف دون رد.