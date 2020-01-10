شاهد .. هدف الزمالك الأول في شباك زيسكو

أحرز فريق الزمالك الهدف الأول في شباك نظيره زيسكو الزامبي في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام ، ضمن منافسات دورالمجموعات بدوري ابطال إفريقيا .
سجل الهدف اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة من عمراللقاء من رأسية رائعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أونجم الذي تسلم الكرة من فرجاني ساسي ، لتصبح النتيجة تقدم الزمالم بهدف دون رد.
شاهد هدف الزمالك الأول في زيسكو
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