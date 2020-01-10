دياب يكشف عن مفاجآت بطولة براعم كرة القدم بالصيد

أكد أحمد دياب العضو المنتدب للشركة الراعية لبطولة براعم كرة القدم بنادي الصيد أنه سوف يعلن قريبا عن تفاصيل الشراكة التي تمت مع النادي لتنظيم البطولة السنوية لبراعم كرة القدم .

وأضاف دياب: بانه سيكشف ايضا عن مدي استفادة البطولة والفرق المشاركه بها من هذه الشراكة وما اضافته زد" بتواجدها هذا العام كشريك رسمي لنادي الصيد وشكل البطولة هذا العام من حيث التنظيم والجوائز المالية الكبيرة للفائزين الي جانب تواجد نجوم

كرة القدم المشاركين في اختيار احسن اللاعبين والمدربين .

كما يتحدث دياب ايضا عن لجنة التحكيم وظهور حكام الدوري الممتاز بالبطولة إلي جانب أشياء أخرى كثيرة.

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يذكر ان قرعة بطولة الصيد لبراعم كرة القدم ستقام يوم الأحد المقبل بأحد الفنادق الكبرى على النيل، في الساعة الخامسة والنصف مساء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

ويحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة

نادي الصيد وأعضاء المجلس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيثم عبد العظيم، و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن بالإضافة لأعضاء مجالس إدارة وممثلين الأندية التي ستشارك في البطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات أعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي زد بالشيخ زايد.