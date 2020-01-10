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سيميوني يكشف سر سقوط برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر

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محمد ماهر 0 تبليغ

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يرى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن الروح القتالية التي تمتع بها لاعبي فريقه هي سر الإطاحة ببرشلونة من بطولة كأس السوبر الإسباني.

جاءت تصريحات سيميوني عقب فوز أتلتيكو مدريد على بثلاثة أهداف لهدفين في المربع الذهبي للسوبر المحلي المقام في مدينة جدة .

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال سيميوني “المباراة كانت صعبة خاصة في الشوط الأول لكن في آخر ربع ساعة لعبنا بقتالية وحققنا الفوز”.

وأضاف “أرى أن الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو فريقي هي السر الحقيقي للفوز والتأهل لنهائي السوبر”.

وأوضح سيميوني “ركزنا على عمق برشلونة و قمنا بإدخال فيتولو و يورنتي من أجل أستغلال الفراغات”.

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وأشار ” في الشوط الثاني قدمنا مباراة أفضل من الشوط الأول، نحن جئنا لتحقيق اللقب، ولن نفرط فيه”.

سيميوني يكشف سر سقوط برشلونة (صور: Getty)

وإختتم سيميوني تصريحاته بالقول ” كان برشلونة متقدمًا في النتيجة، وكان بسبب براعة ليونيل ، ولكن كانت لدينا الجرأة وعدنا في النتيجة”.

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره في المباراة النهائية للسوبر الإسباني يوم الأحد المقبل.

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