أهداف مباراة العين والنصر فى كأس الخليج العربي الإماراتي

تأهل فريق النصر فى مباراة دراماتيكية الى نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي على حساب نادي العين بركلات الترجيح 4-1، بعد ان انتهي الوقت الاصلي بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، مساء اليوم الجمعة 10-1-2020 فى المباراة التي اقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، ليضرب النصر موعداً مع نادي الجزيرة فى المباراة النهائية.
تقدم العين فى الدقيقة 20 بهدف اللاعب بندر الأحبابي من رأسية نموذجية.
وقبل انتهاء المباراة بلحظات سجل انطونيو كارفالهو هدف التعادل لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل بنتيجة 1/1.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وهي التي ابتسمت للنصر الذي سجل أربع ركلات عن طريق كل من توزي ونيجريدو وكوفاس وطارق أحمد، فيما سجل لابا كودجو للعين وأضاع زميليه جمال معروف وكايو.
ويلتقي النصر مع شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية للبطولة، بعدما نجح الأخير في التأهل للدور ذاته بفوزه على الجزيرة 4 / 2 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
الهدف الاول للعين 1-0
هدف التعادل للنصر 1-1
ركلة الجزاء الاخيرة للنصر 4-1
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