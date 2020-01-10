نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفًا على نادي بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة على ملعب “بربور فيلد” -نعم كما قرأتم- في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، اللقاء مذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويتواجد بطل مصر في المرتبة الأولى في مجموعته الثانية، متفوقًا على النجم الساحلي المتساوي معه برصيد ست نقاط، أما فريق ديناموز فبلا أي رصيد بعد ثلاث خسائر.

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وحمّلت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق المصري اليوم في زيمبابوي، خبرًا سعيدًا بتأكد سلامة المهاجم “مروان محسن” صاحب الثنائية في المباراة الأخيرة بالدوري المصري ضد نادي مصر.

وعلى جانب آخر، آثارت تصريحات مدرب ديناموز بعض الجدل، بعدما أشار إلى أن احتمالية فوز فريقه في المباراة واردة، وأنها لن تكون مفاجأة بالنسبة له.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بتفوق الفريق الأهلاوي بهدفين دون مقابل.