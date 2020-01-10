يحل الأهلي ضيفًا على نادي بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
تنطلق المباراة على ملعب “بربور فيلد” -نعم كما قرأتم- في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، اللقاء مذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.
ويتواجد بطل مصر في المرتبة الأولى في مجموعته الثانية، متفوقًا على النجم الساحلي المتساوي معه برصيد ست نقاط، أما فريق ديناموز فبلا أي رصيد بعد ثلاث خسائر.
وحمّلت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق المصري اليوم في زيمبابوي، خبرًا سعيدًا بتأكد سلامة المهاجم “مروان محسن” صاحب الثنائية في المباراة الأخيرة بالدوري المصري ضد نادي مصر.
وعلى جانب آخر، آثارت تصريحات مدرب ديناموز بعض الجدل، بعدما أشار إلى أن احتمالية فوز فريقه في المباراة واردة، وأنها لن تكون مفاجأة بالنسبة له.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بتفوق الفريق الأهلاوي بهدفين دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.