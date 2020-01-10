بقرار من الفيفا، النادي الافريقي التونسي يعود إلى الميركاتو الشتوي

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أعلن النادي الافريقي التونسي، اليوم الخميس، رفع عقوبة منع التعاقد مع اللاعبين، والمسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، وذلك بتسوية ملف لاعبه السابق يوهان توزجار.
وذكر النادي في بيان له اليوم الخميس: “تم رسمياً أغلاق ملف النزاع القائم بين جمعيتنا واللاعب يوهان توزغار، وبالتالي رفع عقوبة المنع من الأنتداب المسلطة سابقاً من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وأضاف البيان “سيمكننا هذا من تأهيل اللاعبين الجدد في قادم الأيام”.
ويتعلق النزاع بدفع مستحقات مالية متأخرة للاعب المحترف حالياً بنادي تروا الفرنسي والبالغة أكثر من 500 ألف دولار.
وأضطر النادي الذي يعاني من أزمات مالية متراكمة منذ أربع سنوات الى فتح حساب بنكي لجمع تبرعات من الجماهير لتسوية ملف اللاعب، كما قام بتسوية عدة ملفات مالية أخرى للاعبين ومدربين سابقين.
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