جوارديولا يرفض التعجل في مسألة عودة لابورت

أكد المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا الجمعة أنه سيتريث في إعادة مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت الى تشكيلة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، رغم معاودته التمارين بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وغاب لابورت (25 عاماً) عن صفوف سيتي منذ تعرضه لإصابة قاسية في أوتار الركبة في الماضي. وشكلت عودته الى التمارين في الآونة الأخيرة جرعة دعم للفريق الشمالي الذي يبتعد بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وعانى سيتي على الصعيد الدفاعي في الأشهر الماضي، إذ لم يعوض رحيل قلب الدفاع البلجيكي فنسان كومباني، وأفتقد لابورت في ظل تراجع مستوى جون ستونز والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، ما أثّر سلبا على موقع الفريق المتراجع حالياً الى المركز الثالث في الترتيب.

وقبل يومين من الحلول ضيفاًَ على أستون فيلا في المرحلة الثانية والعشرين الأحد، قال جوارديولا في مؤتمر صحافي “إيمريك يتدرب كل يوم لا يشعر بأي ألم وإحساسه جيد بعد التمرين، لكن لا أعرف متى سيكون جاهزاً لخوض بعض الدقائق” على أرض الملعب.

وتابع “أنا لست طبيباً لكن ما أراه هو أنه يتحرك بشكل جيد على أرض الملعب. هو ليس لاعباً صغير الحجم مثل (لاعب الجناح القصير القامة) رحيم سترلينج الذي يتعافى بشكل سريع، لكن حركته (لابورت) نسبة الى ابتعاده أربعة أو خمسة أشهر، هي جيدة”.

ويستعد سيتي الشهر المقبل لخوض منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان. ويأمل غوارديولا في ان يتمكن من عودة لابورت، إضافة الى الجناح الألماني ليوري ساني الغائب أيضاً منذ الصيف الماضي بسبب الإصابة، في الوقت الملائم لمواجهة ريال.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين على أرض ريال في 26 فبراير، على ان يستضيف ستاد الاتحاد في مانشستر الإياب في 17 مارس.

وقال جوارديولا بشأن عودة لاعبَيه من الإصابات “علينا إحترام المسار والإجراءات، وعندما يصبحا جاهزين، سيكونان مطروحين للعودة إلى التشكيلة، وسنفكر في الوقت الملائم للدفع بهما”.

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لكن جوارديولا واجه مجدداً أسئلة الصحافيين بشأن مستقبل سانيه (23 عاماً) مع سيتي، في ظل إنتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، ورغبته بالأنتقال إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، الفريق الذي سبق للإسباني الإشراف على تدريبه لثلاثة أعوام قبل الأنتقال إلى سيتي في 2016.

وقال جوارديولا رداً على أستفسار بشأن مستقبل ساني “هذا سؤال يوجه إلى لوري ووكلائه والنادي ما هو مهم الآن هو أن عليه التعافي بشكل جيد، وبعد ذلك هو يعرف موقفنا منه وأننا نؤمن به”.

وأضاف “ما أريده بشأنه هو أن يستعيد جاهزيته البدنية. ركبته تبدو في وضع جيد جداً، وما عدا ذلك ليس من شأني، لا أتحكم به”.

ويتوقع أن يستعيد جوارديولا في مباراة الأحد مهاجميه البرازيلي جابريال جيزوس والأرجنتيني سيرخيو أجويرو الذي يحتاج إلى هدف واحد لمعادلة رقم المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كاللاعب الأجنبي صاحب العدد الأكبر من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورأى الإسباني ان “معادلة أو تسجيل أهداف أكثر من أسطورة مثل تييري هنري (اللاعب السابق لأرسنال) هو إنجاز مذهل. سيرخيو تأقلم بشكل مثالي”، معتبراً أنه قادر على “التسجيل من أي مكان. هو مهاجم مُذهل”.

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