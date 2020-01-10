اونلاين | "الشوط الثاني" نتيجة مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الزمالك

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كورة فور جول بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، KORA 4 GOAL، في مباراة صعبة وقوية ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جول العرب حيث يفتتح ملعب السلام بالقاهرة أبوابه اليوم، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف المارد الأبيض نظيره زيسكو بطل زامبيا، GOALEL3ARB الزمالك يرغب في تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقفه بمشوار المنافسة على اللقب القاري.

كورة أونلاين، حيث سيكون الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، أمام اختبار قوي وحقيقي حيث يسعى لقيادة الفريق من أجل التأهل للدور المقبل، KORA ONLINE، الزمالك يستضيف زيسكو بدوري الأبطال.

كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من"زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي"، KORA GOAL، ملعب السلام يستضيف الزمالك وضيفه زيسكو في مباراة صعبة بدور المجموعات.

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موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتدعلى ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة زيسكو يونايتد ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، دوري بلس DAWRY PLUS، الزمالك يستقبل زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة زيسكو يونايتد الزامبي ضد الزمالك، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.