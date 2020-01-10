اونلاين | الزمالك ضد زيسكو| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يوتيوب| نتيجة مباراة الزمالك الآن ZAMALEK SPORT

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مشاهدة الزمالك وزيسكو كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو يونايتد الزامبي مع مضيفه الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو لمشاهدتها عبر كورة أونلاين zamalek vs zesco united live ONLINE

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حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث أنطلقت مباراة الزمالك وزيسكو، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءًا بتوقيت تونس، السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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