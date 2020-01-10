اونلاين | «اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الحادية عشر مساء الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

يلا كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا في السنوات الأخيرة بشكل حصري عبر قمري النايل سات والعرب سات YALA SHOOOT PLUS حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق زيسكو الزامبي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

كورة لايف ويحتل فريق مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي والتعادل مع فريق اول أغسطس الانجولي COOL KOORA بينما يحل فريق الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فريق اول أغسطس الانجولي والتعادل مع فريق زيسكو BEIN MATSH ويأتي فريق زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يحل فريق اول أغسطس في المركز الرابع برصيد نقطتين KOORA LIVE.

يلا شوت حصري تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك مع فريق زيسكو الزامبي والتي ستقام اليوم الجمعة 9 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي GOAL KOORA وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم KOORA ONLINE.

كورة ستار وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز على حساب فريق طنطا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين YALA SHOOOT PLUS وأيضا انتصر على فريق أسوان بالجولة قبل الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري العام KOORAHD.

جول كورة لايف يذكر أن فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية YALA LIVE عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التعادل في مجموع نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق في مباراتي الذهاب والاياب COOL KOORA.

كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الحادية عشر مساء الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.

يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم الجمعة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات YALLA SHOOT من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا KORA STAR في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق علي محمد علي وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك YALLA SHOOT المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق علي محمد علي وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

موعد الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك YALLA SHOOT ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا KORA ONLINE في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على استاد السلام.

بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك KORA ONLINE في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي أول أغسطس ونادي زيسكو يونايتد.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك KORA STAR المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

يستضيف اليوم الجمعة نادي الزمالك علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كورة بلس يلا شوت زيسكو والزمالك ، بث مباشر مباراة زيسكو والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة زيسكو والزمالك ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة زيسكو والزمالك بث مباشر

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