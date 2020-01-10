اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Zamalek

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يلاقي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ويقام اللقاء بين الزمالك وزيسكو الزامبي، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

افتتح فريق الزمالك دور المجموعات بخسارة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة، ثم حقق الفوز أمام بريميرو دي أوجوستو، بثنائية دون رد، ثم في النهاية تعادل مع زيسكو إيجابياً بهدف.

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هناك عاملان مشتركان بين الزمالك وزيسكو، إذ أنها خسرا أمام مازيمبي، الأول بثلاثية نظيفة، والثاني بهدفين مقابل هدف، إضافة إلى أن الفريقان سجلا 3 أهداف ودخل مرماهم 4.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وقد استهل زيسكو الزامبي مشواره في دور المجموعات، بتعادل إيجابي بهدف أمام بريميرو دي أوجوستو، ثم خسارة أمام مازيمبي، بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل بهدف أمام الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في المجموعة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك وزيسكو ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على قناتي، بي إن سبورتHd1، وتايم سبورت.