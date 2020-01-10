اونلاين | هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

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كورة ستار مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق زيسكو الزامبي يوم الجمعة المقبل 9 يناير YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الحادية عشر مساء الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

يلا كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا في السنوات الأخيرة بشكل حصري عبر قمري النايل سات والعرب سات YALA SHOOOT PLUS حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق زيسكو الزامبي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

كورة لايف ويحتل فريق مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي والتعادل مع فريق اول أغسطس الانجولي COOL KOORA بينما يحل فريق الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فريق اول أغسطس الانجولي والتعادل مع فريق زيسكو BEIN MATSH ويأتي فريق زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يحل فريق اول أغسطس في المركز الرابع برصيد نقطتين KOORA LIVE.