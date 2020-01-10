اونلاين | هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم الجمعة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات YALLA SHOOT من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا KORA STAR في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق علي محمد علي وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

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بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك YALLA SHOOT المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.