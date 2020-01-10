اونلاين | يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرةسوب ملعب السلام، حيث ستقام مباراة فريقي الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة 10 يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019/20.

مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

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تمكن الزمالك من العودة بنقطة ثمينة من أمام بطل زامبيا بعد التعادل الإيجابي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة هدف لمثله، ورغم المعاناة التي يمر بها فريق القلعة البيضاء مؤخراً، والنتائج السيئة التي لحقت الفريق على الصعيد المحلي، إلا أن الزمالك مرشح وبقوة للتأهل للدور التالي من دوري الأبطال.

في الجانب المقابل يتواجد زيسكو في المركز الثالث وفي جعبته نقطتين فقط، وبفارق نقطتين عن الزمالك، لذلك ستكون المواجهة سهلة نسبياً على الفريق الملكي، خاصة وأن الفريق الزامبي حظوظه ضعيفه في التأهل في حال فقدان الثلاث نقاط.

تضرب الإصابات صفوف الزمالك عقب مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، إذ سيتغيب عن الفريق عبد الله جمعة، وحازم إمام، وخالد بو طيب، وجميعهم بداعي الإصابات، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني للفريق الأبيض كارتيرون على ذات الطريقة التي لعب بها في المباريات الماضية، حيث سيدفع بمحمد عبد السلام في الجهة الأخرى لتعوض غياب حازم، وسيتواجد معه محمود علاء وعبد الغني وعبد الشافي.