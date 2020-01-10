اونلاين | هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ماتش الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر يستقبل مساء اليوم نادي الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وستقام المباراة علي أرضية ملعب ستاد القاهرة الدوري، ويدخل نادي الزمالك المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد ان حقق الفوز في أخر لقائين في الدوري علي حساب كل من نادي أسوان ونادي طنطا، ويطمح نادي الزمالك بتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور المقبل وجدير ان الزمالك تعادل في مباراة الذهاب التي إقيمت علي أرض نادي زيسكو يونايتد الزمبي بنتيجة هدف مقابل هدف ويطمح الزمالك في تحقيق الفوز علي زيسكو في تلك المباراة.

صرح المدير الفني لنادي الزمالك وقال نعلم صعوبة المنافسة في الدوري وقال سوف نحاول ان نستمر في تحقيق الإنتصارات خلال الفترة المقبلة، ونسترد طاقة اللاعبين التي إستنذفت خلال الفترة الماضية بين الدوري والكأس والبطولات الأخري التي يشارك بها نادي الزمالك، وكان يخوض الفريق كل ثلاثة أيام لقاء ويطمح اليوم ان يعود للإنتصارات في دوري ابطال أفريقيا وقال المدرب نريد اللاعبين ان تركز في الدوري ودوري الأبطال وعدم التفكير في المستحقات خلال تلك الفترة من أجل المرور من تلك الفترة.

بطاقة مباراة الزمالك ضد زيسكو الزمبي

????البطولة : دوري أبطال أفريقيا .

????الجولة : (دور المجموعات - الجولة الرابعة) .

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????الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

????التعليق الصوتي : علي محمد علي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

⌚الموعد : الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الجمعة ( 10-01-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .