اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك zamalek watch

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك zamalek watch والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر (yalla shoot) مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا KORA LIVE، متابعة البث المباشر لمباريات الأندية المصرية في البطولات القارية بشكل حصري ومباشر عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا "الخليج 365 الرياضي" بجودة تناسب جميع السرعات، متابعة بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي، شاهد بث مباشر KORA ONLINE مباراة الفارس الأبيض LIVE.

كول كورة – بث مباشر مباراة (الزمالك × زيسكو يونايتد) في دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام أحداث المواجهة المرتقبة على ستاد "السلام" في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات الإفريقي، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط للاقتراب من التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية.

Advertisements

متابعة بث مباشر (كورة حصري)، لمباريات دوري أبطال إفريقيا، تابع بث مباشر (YALLA SHOOT) مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، خلف فريق مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق زيسكو المركز الثالث برصيد 2 نقطة، وهو نفس رصيد فريق أول أغسطس الانجولي صاحب المركز الأخير.

مشاهدة البث المباشر BEIN SPORTS LIVESTREAM مباريات دوري أبطال إفريقيا، تابع بث مباشر مباراة الزمالك في مرحلة المجموعات الإفريقية، متابعة بث مباشر مباراة الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، شاهد أونلاين بث مباشر يناسب جميع السرعات لمباريات البطولة القارية.

تذاع أحداث مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي في تمام الساعة التاسعة مساءًا اليوم الجمعة، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث أعلنت القنوات القطرية اذاعة المواجهة المرتقبة عبر شاشة قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي، ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم لتحليل كافة الجوانب الفنية للمباراة التي تحظي بنسبة مشاهدة عالية من الجماهير المصرية والعربية.