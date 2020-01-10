اونلاين | live| يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر كورة لايف yalla-shoot هدف الزمالك

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يلا شوت حصري تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك مع فريق زيسكو الزامبي والتي ستقام اليوم الجمعة 9 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي GOAL KOORA وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم KOORA ONLINE.

كورة ستار وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز على حساب فريق طنطا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين YALA SHOOOT PLUS وأيضا انتصر على فريق أسوان بالجولة قبل الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري العام KOORAHD.

جول كورة لايف يذكر أن فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية YALA LIVE عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التعادل في مجموع نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق في مباراتي الذهاب والاياب COOL KOORA.

كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الحادية عشر مساء الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.