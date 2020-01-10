اونلاين | zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

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متابعة بث مباشر يلاشووت حصري مباريات دوري أبطال إفريقيا على كورة أونلاين – متابعة القناة المفتوحة الناقلة لمباريات الزمالك في البطولة الإفريقية بالموسم الحالي 2019 – 2020| مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي (كورة ستار) المقرر اقامتها مساء اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي، والتي تقام على ستاد "السلام" بالقاهرة، متابعة (كورة أونلاين) بث مباشر مباراة الزمالك اليوم.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي COOL KORA:

خاض الزمالك 3 مباريات في دور المجموعات الإفريقي حتي الآن، خسر في الجولة الأولي أمام مازيمبي 3-0، وفاز على أول أغسطس الانجولي 2-0 بالجولة الثانية، بينما تعادل مع زيسكو يونايتد 1-1 بالجولة الثالثة، وأصبح ترتيب المجموعة الأولي كالتالي:

1- مازيمبي "الكونغو" 7 نقاط

2- الزمالك "مصر" 4 نقاط

3- زيسكو يونايتد "زامبيا" 2 نقطة

4- أول أغسطس "أنجولا" 2 نقطة

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي KORA ONLINE:

تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الجمعة 10 – 1 – 2020، في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس HD بتعليق علي محمد علي.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد اليوم الجمعة في دوري الأبطال:

من المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الجمعة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

خطر الجولة الرابعة يُهدد الزمالك أمام زيسكو يونايتد KOOOORA 4 HD:

يمتلك الزمالك أرقامًا مخيبة في تاريخ مبارياته بالجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لعب 9 مباريات في هذه الجولة عبر تاريخه، فاز في 3 مباريات، خسر 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، آخر مبارياته في تلك الجولة كان عام 2017 وخسر امام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 2-0، متابعة بث مباشر YOUTUBE مباراة (الزمالك ضد زيسكو) بجودة تناسب جميع السرعات.