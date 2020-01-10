اونلاين | yalla zamalek| «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك online

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الزمالك ضد زيسكو يونايتدYALLA SHOOT 7ASRY، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا kora live.

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