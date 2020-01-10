اونلاين | «كورة لايف» TODAY Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الزمالك yallakora

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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزمابي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية مباراة قوية بين كلا الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقياKORA LIVE.

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موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتلعب مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد اليوم KORA LIVE في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال أفريقيا

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وستذاع مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد KORA ONLINE في دوري أبطال أفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد زيسكو يونايتد، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد.

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