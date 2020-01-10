اونلاين | kora-live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم بث مباشر دوري أبطال أفريقيا Time Sport HD 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora-live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم بث مباشر دوري أبطال أفريقيا Time Sport HD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم بث مباشر والتي ستقام على ملعب استاد السلام في القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم والقنوات الناقلة ..

ستنطلق مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 11:00 بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وذلك بصوت المعلق الرياضي المتميز علي محمد علي .

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موقف الفريقين قبل المباراة ..

يدخل فريق الزمالك امباراة وهو في المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 4 نقاط بينما يخوض فريق زيسكو يونايتد المباراة وهو في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين فقط .

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بث مباشر ..