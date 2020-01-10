رياضة | بث مباشر zAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري الأبطال الآن.. نتيجة مباراة الزمالك "الشوط الثاني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر zAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري الأبطال الآن.. نتيجة مباراة الزمالك "الشوط الثاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالمجموعة الأولى KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفني وعلى رأسه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف زيسكو يونايتد الزامبي، اليوم على ملعب السلام، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من" زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي"، KORA GOAL، الزمالك يطمح لمصالحة جماهيره عقب النتائج المخيبة بالفترة الماضية محليًا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بدوري الأبطال

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراه الزمالك وزيسكو يونايتد بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الزمالك ضد وزيسكو يونايتد الزامبي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس KORA PLUS الزمالك يطمح في حصد ثلاث نقاط تساعده على التأهل من دور المجموعات.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لتحقيق الفوز وسط أرضه وتعويض الإخفاق في بداية دور المجموعات أمام مازيمبي قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولي بالجولة الثانية ثم التعادل مع زيسكو خارج الديار، COOL KORA الزمالك يطمح للخروج بنتيجة الفوز وتأمين موقفه بالمجموعة الأولى.

وكان الزمالك تلقى هزيمة بالجولة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، قبل أن يحقق الفوز على أول أغسطس الأنجولي، ثم التعادل أمام منافس اليوم خارج الديار، أما زيسكو فبدأ مشواره بالتعادل أمام أول أغسطس ثم الهزيمة من مازيمبي الكونغولي ثم التعادل مع الزمالك على ملعبه، يلا كورة YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا.

كورة فور جو، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط فيما يتذيل زيسكو المجموعة برصيد نقطتين.

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