رياضة | الزمالك يتفوق على زيسكو بهدف "بن شرقي" في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتفوق على زيسكو بهدف "بن شرقي" في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام نظيره زيسكو الزامبي بالتقدم بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد الجيش بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وباغت الزمالك مبكرا لمحاولة فرض سيطرته على مجريات اللعب وبدأ مهاجما الفريق الزامبي وعرضية من أوناجم شتتها الدفاع الزامبي .

ومن هجمة منظمة بدأها ساسي تصل لأوناجم في الجانب الأيمن مررها عرضية رائعة يحولها بن شرقي برأسية متقنة في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

ويرد زيسكو بتسديدة بعيدة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية بعدها عرضية ورأسية من اوتونوجا لكنها تعلو العارضة بعيدا عن الخطورة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

ويخترق بن شرقي من الجانب الأيسر وسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى بنجاح بعد ضغط من لاعبي زيسكو بعدها تصطدم الكرة في وجه مصطفى محمد ويتوقف اللعب للاطمئنان عليه .

وهجمة جديدة للزمالك وعرضية من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام أخرجها دفاع زيسكو الى خارج الملعب تصبح ركنية للزمالك في الدقيقة 15 تنفذ عرضية يحولها محمود علاء برأسية لتصل لأوباما لكنه يسددها خارج الملعب يعقبها محاولة بتسديدة قوية من طارق حامد لكنها بجوار القائم .

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وتمريرة من أوناجم إلى حازم إمام المنطلق من الخلف إلى الأمام ليرسلها عرضية شتتها دفاع زيسكو بنجاح بعدها تهدأ المباراة قليلا ويحصل أوناجم على ركلة حرة على حدود المنطقة لكنها مرت بدون خطورة .

ويمرر ساسي كرة عرضية يحاول عليها محمود علاء برأسية لكن دفاع زيسكو يبعدها بعدها عرضية مجددا من أوناجم تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين وسط تأمين دفاعي من زيسكو والاعتماد على المرتدات فيما استمرت المحاولات البيضاء من الجانب الأيمن عن طريق إمام وأوناجم ومن هجمة منظمة يحتسب الحكم تسلل على مصطفى محمد في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك لتعزيز النتيجة ويمرر أوباما كرة بينية رائعة لبن شرقي داخل المنطقة في الجانب الأيسر وحاول الأخير مراوغة أكثر من لاعب لكن دفاع زيسكو يقطع الكرة ويبعدها عن منطقة الخطورة في الدقيقة 32 من عمر المباراة .

ويسقط ساسي على أرض الملعب بعد تدخل قوي من لاعب زيسكو ويتعرض لإصابة في الحاجب لكنه يستأنف اللعب من جديد بعد خروجه للملعب والاطمئنان عليه .

ويرد الفريق الزامبي بعرضية من الجانب الأيمن ويتصدى لها أبوجبل ويتوقف اللعب بعدها مجددا للاطمئنان على أبوجبل قبل استئناف اللعب من جديد .

وتمر الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة وسط محاولات من زيسكو للهجوم وبناء الهجمات بالتمريرات القصيرة لكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل الذي تصدى لكرة عرضية من الجانب الأيمن للفريق الزامبي .. فيما استمرت محاولات الزمالك عن طريق أوناجم وبن شرقي لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويرسل حازم إمام عرضية من الجانب الأيمن شتتها الدفاع الزامبي لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .