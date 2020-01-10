رياضة | مدرب الاتحاد: التعادل أمام النصر نتيجة عادلة.. وسندعم الفريق بصفقات مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الاتحاد: التعادل أمام النصر نتيجة عادلة.. وسندعم الفريق بصفقات مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة كانت عادلة للفريقين، تناصفنا مع النصر أفضلية المباراة، استحوذنا على مجريات الشوط الأول وهم حضروا في الشوط الثاني".
وتابع :"نمر في مرحلة مستويات متصاعدة ولم نوفق في استغلال الفرص المتاحة لنا، واكتفينا بهدف".
وواصل :"نحن في مرحلة بناء للفريق لنصل إلى أفضل مستوى، جودة الفريق في تحسن، وسنجلب لاعبين جدد في الفترة الشتوية".
وأوضح :"سبب غياب بروجيوفيتش، عانى من إنفلونزا أثناء مغادرته إلى بلاده، تأخر بسببها عن التمارين".
وزاد :"وضعنا في سلم الترتيب يجعلنا نشعر أن جميع العوامل سلبية، ونحاول الخروج من هذه السلبية من خلال تحسين الجو العام".
وأردف :"فخور بما يقدمه الشنقيطي، هو لاعب بجودة عالية ولعب بثقة كبيرة".
وأتم حديثه :"لدينا لاعبين شباب في الفريق سيمنحون الفرصة بشكل تدريجي".