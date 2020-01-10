رياضة | مدرب النصر السعودي يكشف أسباب التعادل أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب النصر السعودي يكشف أسباب التعادل أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي عن تعادل فريقه الإيجابي بهدف لمثله أمام اتحاد جدة في إطار الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الممتاز لكرة القدم.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"واجهنا خصما شرسا، كان ندًا حقيقيًا، قلة الفرص تسببت بضعف مستوى المباراة".

وأضاف :"كانت مباراة بين فريقين قدما ما لديهما، ولكن ليس بالشكل الأمثل".

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وتابع :"درسنا ⁧‫الاتحاد‬⁩ جيدًا، ولكن شراسة لاعبيه في وسط الملعب كانت أكبر من شراسة ورغبة لاعبينا".

وأشار :"لا يمكن أن ألوم أي لاعب في المؤتمرات الصحفية،كما أن شراسة لاعبي ⁧‫الاتحاد‬⁩ لا تعني أن لاعبينا كانوا متخاذلين".

وأتم حديثه :"لم نستغل الفرص والتفاصيل الصغيرة في المباراة كما يجب، وانتهت النتيجة على واقع التعادل بين كلا الفريقين".