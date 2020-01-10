رياضة | ملخص مباراة النصر ضد الإتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة النصر ضد الإتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة النصر ضد الاتحاد في المباراة التي جعت الفريقين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.

وهذا التعادل الثالث للنصر في 14 مباراة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز 13 برصيد 14 نقطة، بعدما تعادل للمرة الثانية هذا الموسم.

وتقدم البرازيلي بيتروس للنصر في الدقيقة 47 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها المغربي نور الدين أمرابط لكن بعدها بثلاث دقائق تعادل البرازيلي الاخر رومارينيو للاتحاد بضربة رأس أيضاً.