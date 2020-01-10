رياضة | التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل فريق النصر مع نظيره الاتحاد، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مواطهات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وافتتح بيتروس ماثيوس أول أهدف اللقاء لصالح النصر السعودي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد عند الدقيقة 47.
وافتتح بيتروس ماثيوس أول أهدف اللقاء لصالح النصر السعودي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد عند الدقيقة 47.
وأدرك روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التعادل للاتحاد، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى النصر عند الدقيقة 50.
وبهذه النتيجة يواصل النصر احتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر.