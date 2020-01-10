رياضة | التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

وافتتح بيتروس ماثيوس أول أهدف اللقاء لصالح النصر السعودي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد عند الدقيقة 47.

وأدرك روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التعادل للاتحاد، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى النصر عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة يواصل النصر احتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر.