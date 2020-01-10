رياضة | عاجل.. برشلونة يتفق مع مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يتفق مع مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة آس الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول المدير الفني القادم لنادي برشلونة بعد الآداء المخيب الذي يحققه النادي الكتالوني هذا الموسم مع المدير الفني الاسباني فالفيردي الذي اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بعد الخسارة امام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني.

وقالت صحيفة آس الإسبانية الشهيرة:" نستطيع أن نؤكد أن اجتماعا رسميا تم بين ابيدال وغراو وتشافي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة وتم عرض على اللاعب الدولي الإسباني السابق ونادي برشلونة تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري أن يكون مدربا لنادي برشلونة الاسباني الموسم المقبل".

Advertisements

وأضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن المدرب الإسباني فالفيردي لن يستمر الموسم المقبل في تدريب النادي الكتالوني مهما حصل هذا الموسم من تحقيق بطولات.

يذكر أن نادي برشلونة حامل لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز قد ودع بطولة كأس السوبر الأسباني من دور نصف النهائي بعد الخسارة امام نظيره نادي اتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية حاليا بطولة كأس السوبر الأسباني الذي يشارك فيه كل من نادي ريال مدريد وبرشلونة و فالنسيا بالإضافة إلي نادي اتلتيكو مدريد.