رياضة | بداية متتظرة بإفتتاح الدور الثانى بالقسم الثالث بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية متتظرة بإفتتاح الدور الثانى بالقسم الثالث بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا السبت مباريات الجولة السادسة عشرة للمجموعة التاسعة بالقسم الثالث والتى يشرف على تنظيمها منطقة الدقهلية حيث تقام ٦ مباريات فيما تقام مباراة وحيدة يوم الأحد.

شباب الأمير يستضيف على ملعبه وأمام جماهيره فريق شربين صاحب المركز الثانى بينما يحل نبروه ضيفا على مياه الدقهلية.

المطرية يسعى لبداية قوية والإبتعاد عن مؤخرة الترتيب حينما يستضيف شيكو بينما يستقبل إتحاد المنزلة على ملعبه ضيفه بلقاس.

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كهرباء طلخا لن تكون مهمته سهلة عندما يستضيف على ملعبه فريق شبان بدواى ويستضيف عمال المنصورة على ملعبه منية سمنود.

وتقام مباراة ميجاسبورت وضيفه بنى عبيد على ملعب عمال المنصورة يوم الأحد فى ختام مباريات الجولة ١٦.

ترتيب المجموعة التاسعة

1-بني عبيد 30 نقطة

2-شربين 29 نقطة

3-نبروه. 26 نقطة

4-ميجاسبورت. 24 نقطة

5-شبان بدواي. 21 نقطة

6-مياه الدقهلية 20 نقطة

7-بلقاس 19 نقطة

8-كهرباء طلخا. 17 نقطة

9-السنبلاوين 16 نقطة

10-عمال المنصور 15 نقطة

11-شيكو 15 نقطة

12-الأمير. 13 نقطة

13-منية سمنود. 12 نقطة

14-المنزلة. 11نقطة

15-المطرية 7 نقطة