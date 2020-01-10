رياضة | تشكيل زيسكو أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر Bein Sport

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أعلن الجهاز الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي بقيادة جورج لواندامينا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جاكوب باندا

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خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيري

خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويري

خط الهجوم: كوادري كولا - وينستون كالينجو