رياضة | تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد السلام.

ويضم التشكيل:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

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محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط

مصطفي محمد لخط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - إسلام جابر.