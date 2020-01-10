رياضة | إدارة برشلونة تنقسم حول خليفة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة برشلونة تنقسم حول خليفة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقسم مجلس إدارة برشلونة على نفسه، حول موقف المدير الفني الإسباني للفريق إرنستو فالفيردي من التواجد في قيادة الفريق.

كما تواصل الإنقسام بين رؤوس الإدارة الرياضية في برشلونة، حول خليفة فالفيردي المتوقع، في حال رحيله عن برشلونة.

وبحسب ESPN، يفضل الثنائي إيريك أبيدال المدير الرياضي، وأوسكار جراو المدير التنفيذي، التعاقد مع نجم الفريق السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز.

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وادعت الوكالة، أن الثنائي إجتمعا بالفعل مع تشافي في مدينة الدوحة اليوم الجمعة بعد خسارة الفريق ضد أتليتيكو مدريد أمس الخميس في نصف نهائي السوبر الإسباني بمدينة جدة.

على الجانب الآخر، يفضل رئيس النادي الكتالوني الإنتظار حتى الصيف المقبل، وتعيين مدرب منتخب هولندا رونالد كومان، عقب إنتهاء مهمته مع منتخب الطواحين في بطولة يورو 2020، وذلك وفق شبكة كادينا سير الإسبانية.

بينما يتواجد إتجاه ثالث داخل إدارة الفريق يقوده مدير العلاقات الرياضية جيرمو آمور، يرى أن فالفيردي مازال يستق فرصة البقاء مع برشلونة في المستقبل.

وفجرت هزيمة برشلونة ضد أتليتيكو مدريد يوم أمس في السوبر بركان الغضب داخل النادي الكتالوني حول فالفيردي، الذي فشل في تحقيق أكثر من فوز واحد خلال آخر خمس مباريات رسمية له.