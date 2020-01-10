رياضة | رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ليزوي سوي المدير الفني لفريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي تمسكه بأمله الضعيف في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، رغم تلقيه ٣ هزائم متتالية في الجولات الماضية.

وأضاف مدرب بلاتينيوم في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه يدرك جيدًا صعوبة وأهمية مواجهة الأهلي موضحاً أن المباراة ستكون أمام الفريق الأكبر في أفريقيا وبالتالي فالمهمة صعبة بكل المقاييس.

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وأضاف:" جاهزون للتحدي وسنلعب من أجل هدف واحد وهو الفوز وعلينا الاستفادة من اللعب على أرضنا ووسط جمهورنا".

وزاد :" الأجواء في معسكر الفريق كانت إيجابية ، والجميع على يقين أن الفوز غداً على الأهلي ليس مفاجأة".

وأتم بأن فريقه حاول صناعة الفرص في لقاء الذهاب لكن خبرة الأهلي صنعت الفارق موضحاً أن فريقه سيحشد أسلحته لتحقيق الفوز في مباراة الغد".