رياضة | الإقبال ليس كبيرا.. جمهور الزمالك يتوافد على ملعب السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإقبال ليس كبيرا.. جمهور الزمالك يتوافد على ملعب السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام تواجد جماهيري متوسط قبل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرصت الجماهير على ترديد مجموعة من الأغاني والهتافات عقب دخولهم المدرجات، حيث اقتربت مقاعد الثالثة يمين من الامتلاء قبل ساعة ونصف من انطلاق اللقاء.

ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.