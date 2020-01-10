رياضة | لاعبو الزمالك يعاينون ملعب السلام قبل مواجهة زيسكو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك يعاينون ملعب السلام قبل مواجهة زيسكو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على معاينة أرضية ستاد الجيش بمدينة السلام فور وصولهم إلى الملعب، قبل المباراة الهامة للأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقامت الجماهير بالهتاف للاعبين عقب نزولهم أرض الملعب، حيث طالبت الفريق بالفوز ببطولة أفريقيا وهتفت : "أفريقيا يا زمالك.. تعال نكسب أفريقيا ".

ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.