رياضة | الشعب يفوز على العمال والسكر يهزم دشنا في القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعب يفوز على العمال والسكر يهزم دشنا في القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت الجمعة، منافسات الدور الاول لبطولة دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، والتي شهدت غياب فريق مركز شباب نجع حمادي للراحة"باي"

واسفرت نتائج الجولة الاخيرة من الدور الأول، عن فوز فريق نادي الشعب بقوص، على نظيره فريق نادي العمال بقنا، في المباراة التي جمعتهما بملعب نادي قفط، بخماسية نظيفة، ليصل فريق الشعب بهذا الفوز للنقطة 12 منفردا بصدارة جدول البطولة، فيما تجمد رصيد عمال قنا عند نقطة واحدة بالمركز الاخير.

وعلى ملعب نادي سكر قوص، يحقق صاحب الأرض الفوز الاول له هذا الموسم على نظيره فريق مركز شباب دشنا، بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة شهدت ندية بين الفريقين، ليصل فريق سكر قوص للنقطة يحتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مركز شباب دشنا، عند النقطة بالمركز الرابع.

وجاء ترتيب جدول البطولة عقب ختام مباريات اليوم كالاتي

الاول نادي الشعب بقوص برصيد12 نقطة

الثاني مركز شباب نجع حمادي برصيد9نقاط

الثالث نا ي سكر قوص برصيد4 نقاط

الرابع مركز شباب دشنا برصيد4 نقاط

الخامس نادي العمال بقنا برصيد نقطة واحدة