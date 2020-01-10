الجمعة 10 يناير 2020

ريفالدو يوجه انتقاداً قاسياً لـ فالفيردي



وجه الاسطورة البرازيلية ​ريفالدو​ نجم ​برشلونة​ الإسباني السابق، انتقاداً قاسياً لإرنستو ​فالفيردي​ مدرب الفريق الكتالوني، وذلك بعد الخسارة امام اتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وخسر النادي الكتالوني امام الروخي بلانكوس بنتيجة 32 في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

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وقال ريفالدو لصحيفة "اس" الإسبانية:" لا يمكن لبرشلونة أن يستمر في النوم بالمباريات المهمة، إنه أمر محبط بسبب الطريقة التي سيطر بها الفريق على المباراة أمام أتلتيكو مدريد".

وأضاف:" سيميوني مدرب متحمس خارج الملعب ويصرخ في لاعبيه ويحفزهم على إعطاء المزيد، وهذا الشيء يفتقده برشلونة حاليًا".

واضاف:" على المدرب اصلاح ما لا ينجح فيه بالمباراة، وتنبيه اللاعبين بهذه المشاكل، لقد قلت دائمًا إنني ضد الفار، ولكن إذا كان موجودً، فيجب تطبيق القانون".

يذكر أن نهائي كأس السوبر الإسباني سيجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأحد المقبل.