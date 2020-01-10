شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 1 - 0 زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق زيسكو الزامبي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد السلام.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وحازم إمام، في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما في خط الوسط، ومصطفى محمد في خط الهجوم.

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أبرز تفاصيل اللقاء..

الدقيقة 4.. الهدف الأول للزمالك عبر هجمة رائعة بدأت بتمرير مميزة من فرجاني ساسي إلى محمد أوناجم الذي أرسل عرضية بالمقاس إلى أشرف بن شرقي ليضعها ببراعة في الشباك.

الدقيقة 15.. فرصة خطيرة للتعزيز تضيع على الزمالك بعد ضربة رأس من محمود علاء تسقط بها الكرة أمام أوباما الذي فشل في التعامل معها لتلمس رأسه إلى خارج الملعب.