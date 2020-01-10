توتنهام بدون قناص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى توتنهام الإنجليزى، غياب هداف كأس العالم فى روسيا 2018، هارى كين عن صفوف الفريق الإنجليزى، لإبريل المقبل بسبب إجراء جرحة فى العضلة الخلفية، خاصة بعد الفحوصات المستمرة.

وتعرض هارى كين للإصابة فى مباراة ساوثهامبتون وجاء قرار الجراحة بعد عدد من الفحوصات من جانب متخصصين.

لعب كين أول مباراة له مع توتنهام فى 25 أغسطس 2011 فى الدورى الأوروبى ضد نادى هارتس. قبل أن يثبت نفسه فى الفريق الأول لتوتنهام. قضى بعض المواسم على سبيل الإعارة فى الدورى الإنجليزى الدرجة الأولى ولعب فى دورى البطولة الإنجليزية ولعب مع ميلوول وليستر سيتى وفى الدورى الإنجليزى الممتاز ولعب مع نورويتش سيتى.

وأصبح لاعبا أساسيا فى توتنهام فى موسم 2014–2015، حيث سجل 31 هدفا فى الموسم، 21 منها فى الدورى، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب فى إنجلترا. أنهى كين موسم 2015–2016 و2016–2017 كأفضل للدورى الإنجليزى الممتاز، وساعد توتنهام فى التأهل لدورى أبطال أوروبا فى كلتا المناسبتين.

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وحصل على جائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى الممتاز ست مرات، وتم اختياره فى فريق العام من رابطة المحترفين الإنجليزية فى كل من المواسم الأربعة الماضية. سجل أكثر من 100 هدف لتوتنهام، وهو الآن فى المركز التاسع فى قائمة أفضل هدافى الفريق عبر التاريخ.

على المستوى الدولى، مثّل إنجلترا على مستوى الشباب، حيث لعب مع إنجلترا تحت 17 وتحت 19 وتحت 20 وتحت 21 سنة. سجل هدفا فى أول مشاركة دولية له فى 27 مارس 2015 وتم ضمه فى الفريق المشارك فى بطولة أمم أوروبا 2016. وصنفته الجارديان بأنه خامس أفضل لاعب كرة قدم فى العالم لعام 2017. فى كأس العالم 2018 تصدر قائمة هدافى البطولة؛ حيث أحرز 6 أهداف مع منتخبه إنجلترا والذى ساعدهم للوصول إلى نصف النهائى.

كان يلعب كين فى النادى المحلى ريدجواى روفرز، وانضم إلى أكاديمية أرسنال للشباب عندما كان فى الثامنة من عمره. وتخلوا عنه بعد موسم واحد. صرح المدرب للنادى آنذاك أرسين فينجر فى نوفمبر 2015 أنه شعر بخيبة أمل بسبب تخليهم عن كين. كما كان لديه تجربة فى توتنهام هوتسبير لكنه لم يكن ناجحًا فى البداية.

عاد بعدها إلى ناديه القديم، وفى عام 2004، انضم إلى أكاديمية واتفورد فى تجربة لمدة 4–6 أسابيع قبل أن يحصل على فرصة أخرى فى توتنهام فى سن الحادية عشرة. لعب لأول مرة مع توتنهام فى خط وسط، ثم كلاعب خط الوسط المهاجم.

فى أيامه الأولى فى النادى، لم يبرز كلاعب لأنه لم يكن كبيراً ولم يكن سريعًا، ولكن الذين عملوا معه فى النادى لاحظوا رغبته المستمرة فى تحسين مستواه فى مختلف الجوانب. فى موسم 2008–09، لعب فى فريق توتنهام تحت 16 سنة الذى تنافس فى بطولة كوبا شيفاس فى المكسيك، وبطولة بيلينزونا فى سويسرا، وسجل ثلاثة أهداف. فى يوليو 2009، وفى يوم عيد ميلاده السادس عشر، وقع عقدا مع توتنهام.

فى موسم 2009–10، لعب كين 22 مباراة مع فريق توتنهام تحت 18 سنة، وسجل 18 هدفا. ظهر كين على مقاعد البدلاء فى الفريق الأول مرتين خلال موسم 2009–10. وفاز الفريق فى كلتا المباراتين وكانتا فى الكؤوس المحلية: إحدى المباريات كانت فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد إيفرتون يوم 27 أكتوبر 2009، والأخرى فى مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزى ضد بولتون واندررز فى 24 فبراير 2010. وقع عقده الاحترافى الأول مع النادى فى يوليو 2010.