شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين يتدرب منفردًا في مران يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الأرجنتينى جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، تدريبات منفردة بعيدا عن الفريق بسبب آلام عضلية فى الفخذ اليسرى، بحسب بيان رسمى للنادى.

وأجرى الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة روما الصعبة على ملعب الأوليمبيكو فى الدورى الإيطالى، والتى يحتاج فيها للفوز لضمان الاحتفاظ بالمركز الأول الذى يتقاسمه مع إنتر.

ولم يشارك هيجواين فى التدريبات الجماعية بعدما بدأ العام الجديد بشكل إيجابى بتسجيل هدف بعد دخوله من على مقاعد البدلاء فى الفوز 4-0 أمام كاليارى بالدورى.

وخاض هيجواين، العائد الصيف الماضى إلى يوفنتوس بعد الانتقال إلى ميلان وتشيلسى، 23 مباراة هذا الموسم، وسجل سبعة أهداف: خمسة فى الدورى، واثنين فى دورى الأبطال.

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فى صيف 2013 انتقل جونزالو إلى نادى نابولى الإيطالى بعد أن قضى موسم 2012- ٢٠١٣ على دكة بدلاء ريال مدريد ليذهب للعب فى إيطاليا مع أبناء الجنوب.

بداية هيجواين كانت ممتازة مع قدوم المدرب الإسبانى رافاييل بينيتيز، فقد فاز بلقب كأس إيطاليا، وكان قد أحرز فى جميع المسابقات 24 هدفاً ليكون هداف أبناء الجنوب الإيطالى وإنهاء الموسم فى الخمسة الأوائل، أما فى أوروبا فقد كان حظ نابولى وهدافهم سيئا بخروجهم من دور المجموعات بفارق الأهداف، ما أحزن جميع من يشجع أبناء الجنوب.

موسم 2014- 2015 كان ببداية ممتازة، حيث انتزع نابولى لقب السوبر الإيطالى من بطل الدورى يوفنتوس بركلات الترجيح، وهى المباراة التى سجل فيها الهداف الملقب بـ(البيبيتا) هدفين، لتنتهى بتعادل الفريقين 2-2، ولتُحسم بعد ذلك بركلات الترجيح مثيرة الأعصاب، التى انزلقت من يد يوفنتوس بشكل عجيب.

الدورى كان يعتبر خيبة أمل لنابولى، حيث لم يستطيعوا التأهل إلى دورى الأبطال كما أنهم خسروا مباريات مهمة كتلك التى كانت أمام لاتسيو التى خسروها ٢-٤، وتعادلهم مع بارما 2-2 الذى انتهى به المطاف فى السقوط إلى الدرجة الرابعة. أما فى أوروبا فلم يستطع (البيبيتا) التأهل لنهائى الدورى الأوروبى بعد سقوطه فى نصف النهائى لكن هيجواين كان نجم نابولى بلا منازع، كما أنه استطاع أن يكون من هدافى الدورى الأوروبى بإحراز هاتريك رائع أمام فليسبورج.

بعد شهر من توقعات انتقاله، فى 26 يوليو 2016، انتقل هيجواين إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو دُفعت على دفعتين، لتصبح واحدة من أعلى صفقات الانتقال فى تاريخ كرة القدم، وأعلى صفقة انتقال فى تاريخ إيطاليا. وبعد ثلاثة أيام من انتقاله، ذكر هيجواين أن سبب انتقاله إلى يوفنتوس كان بسبب علاقته برئيس نابولى أوريليو دى لورينتيس.

وقّع هيجواين فى 2 أغسطس 2018 على عقد مع نادى ميلان الإيطالى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية التجديد. وحسب البيان الرسمى الذى صدر عن نادى يوفنتوس فإن ميلان سيدفع 18 مليون يورو مُقابل الحصول على خدمات اللاعب، كما يملك خيارا صريحا من أجل شراء هيجواين بصفة نهائية مُقابل 36 مليون يورو تُدفع على دُفعتين.