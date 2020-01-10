شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا»: «تشاكا» لن يرحل عن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، أنه أقنع السويسري جرانيت تشاكا بالبقاء فى النادى، على الرغم من الأزمة الكبيرة التى نشبت بين تشاكا وجماهير أرسنال فى وقت سابق. وأوضح المدرب الإسبانى أنه أقنع لاعب الوسط بتغيير رأيه بشأن مستقبله بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى الدورى الألمانى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال «أرتيتا» فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «كانت أول رسالة له هى أننى أردت أن أفهم كيف كان يشعر، ولماذا كان يشعر بهذه الطريقة، أردت منه أن يسمع رأيى فى الموضوع، وأننى مستعد لدعمه ومستعد لدفع النادى لأن يكون مساندًا له أيضًا، لأننى اعتقدت أنه لاعب جيد حقًا».

وأضاف «أرتيتا»: «حاولت إقناعه بهذه الطريقة، لقد فكر فى الأمر وكان رده إيجابيًا للغاية بعد ذلك، وأعتقد أنه غيّر رأيه وتراجع عن فكرة مغادرة أرسنال». كان تشاكا فى طريقه للخروج من أرسنال بعد أزمة مع المشجعين الذين هاجموه خارج الملعب خلال مباراة كريستال بالاس فى أكتوبر الماضى، وهو الحادث الذى كلف السويسرى خسارة شارة قيادة الفريق، حتى إن وكيل لاعب خط الوسط ادعى أنه وافق على الانتقال إلى هرتا برلين الألمانى فى ديسمبر الماضى، لكن مدرب أرسنال قد كشف أن تشاكا مستمر ولن يرحل.