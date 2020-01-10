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عثمان ديمبلي على رادار ليفربول في الصيف

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يصر على التعاقد مع عثمان ديمبلى، لاعب ، لتوفير منافسة مع ساديو مانى ومحمد صلاح فى الهجوم.

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وقالت الصحيفة إن ليفربول حصل على فرصة أكبر لتسهيل التعاقد مع اللاعب الفرنسى الشاب من برشلونة، حيث أصبحت إدارة الفريق الكتالونى أكثر مرونة فى التفريط فيه وذلك بسبب إصاباته المتكررة.

ويرى كلوب أن عثمان ديمبلى سيكون خيارا مثاليا لمشاركة محمد صلاح وساديو مانى فى هجوم الفريق من أجل توفير المنافسة من جانب، ولمنح كل منهما راحة فى بعض الأوقات.

وأصبح برشلونة مستعدا للموافقة على رحيل ديمبلى بقيمة أكثر مما دفع فيه للتعاقد معه من بوروسيا دورتموند، وذلك إذا حصل على عرض بقيمة 100 مليون يورو، من أجل التخلص من أزمات اللاعب منذ انضمامه إلى الفريق الكتالونى.

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