شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي: سان جيرمان لا يلعب «كرة قدم أمريكية» ونيمار يوجه رسالة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، بأداء زملائه فى المباراة التى انتهت بالفوز الكاسح على سانت إيتيان 6-1، فى دور الثمانية لكأس الرابطة. وقال مبابى، فى تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: «الأداء لم يكن مثاليا بالدرجة الكافية، ولكن هناك تحسنا كبيرا أراح زملاءنا فى خط الدفاع، ليصبحوا أكثر هدوءا فى تمرير الكرات لنا، إنها مسألة (أخذ وعطاء)».

ويصف المهاجم الشاب بهذه التصريحات فلسفة الخطة الجديدة لتوماس توخيل 4-4-2، التى تفرض على الرباعى الأمامى أداء مهام دفاعية إضافية.

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وأضاف كيليان: «الأمر لا يقتصر على خطة اللعب فقط، حتى اللعب بثلاثى هجومى يفرض علينا مهام مشابهة، نحلل مستوانا عقب كل مباراة عبر شاشة التليفزيون، ولدينا وعى تام».

واستطرد: «لا نلعب كرة قدم أمريكية، ولسنا أفضل مدافعين فى العالم، ولكن هناك تحسنا ملموسا فى الملعب، وبات خط دفاعنا غير ملزم بالركض إلينا كثيرا لأننا نؤدى المطلوب منا».

وأكد مهاجم بى إس جى: «نعم، نشعر بانتعاشة بدنية بعد فترة الراحة، خاصة أننى ونيمار وإيكاردى عانينا من بعض الإصابات، بينما كان آنخيل دى ماريا الأكثر جاهزية، والآن نحن فى أفضل صورة ممكنة لمواجهة ضغط المباريات فى الفترة المقبلة».

وأتم تصريحاته: «لقد رأيت نيمار يقوم بالعديد من التدخلات الدفاعية، إنه أمر رائع، عندما أتحدث عن الوعى أقصد مثل هذه التصرفات، إن نيمار يؤدى المهام الدفاعية، وهى رسالة للجميع».