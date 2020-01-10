شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاضل بين 4 مدربين لخلافة «العميد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر بين أربعة مدربين لخلافة حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الذى سيقود آخر مواجهة له مع الفريق أمام حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز بعد اعتذار «العميد» عن عدم الاستمرار فى المهمة بسبب خلافاته مع فرج عامر رئيس النادى.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن حمادة صدقى، المدير الفنى للهلال السودانى، وعلى ماهر، المدير الفنى الأسبق للفريق السكندرى، وخالد جلال المدير الفنى الأسبق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطنى الأسبق، ضمن المرشحين لتولى المهمة عقب مواجهة الفريق السكندرى مع حرس الحدود.

ويرغب فرج عامر فى اختيار مدرب يمتلك خبرة فى التعامل مع المباريات المتبقية بالمسابقة خوفا من أن يتأثر الفريق سلبا فى اللقاءات المقبلة، وأكد «عامر» للمقربين منه أن فريقه لن يتوقف على أحد ولن يتأثر برحيل التوأم حسن، لافتا إلى أن فريقه لا يتأثر برحيل أى مدرب مهما كان اسمه.

كانت الخلافات التى نشبت بين التوأم حسام وإبراهيم حسن وبين عدد من لاعبى الفريق منذ أكثر من شهر لها دور كبير فى مطالبتهما بالرحيل عن الفريق فى الوقت الراهن آخرها أزمة العميد مع الثنائى السيد فريد وعمر صلاح لاعبى الفريق اللذين استبعدهما الجهاز الفنى من حساباته فى الفترة السابقة.